Ryanair fliegt von Memmingen nach Rhodos und Zagreb

Ryanair hat zwei weitere Direktziele ab Memmingen verkündet. Wie das Nachrichtenportal Airliners meldet, nimmt der Billigflieger ab Juli 2021 eine neue Nonstop-Route auf die griechische Insel Rhodos auf. Anfang September 2021 folgt eine Verbindung nach Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, die auch den Winter hindurch bedient werden soll.

Ryanair nimmt ab Memmingen neue Direktrouten nach Rhodos und Zagreb auf.

Am 3. Juli hebt die Maschine von Ryanair erstmalig am Allgäu Airport in Richtung Rhodos ab. Als Verkehrstage sind Dienstag und Samstag angesetzt, die Flugzeiten sind jeweils gleich. Der Lowcoster startet plangemäß um 19:55 Uhr und erreicht die griechische Insel nach drei Stunden und vier Minuten Flugzeit um 23:59 Uhr. In die Gegenrichtung können Passagiere bereits früher am Tag fliegen: Um 17:25 Uhr rollt der Jet auf Rhodos vom Feld, die Landung in Memmingen wird nach gut drei Stunden um 19:30 Uhr erwartet. Die Route steht bis Ende Oktober 2021 im Memminger Flugplan.



Im Winter 2021/2022 nonstop nach Zagreb



Bereits Anfang September 2021 ergänzt eine neue Route nach Zagreb das Portfolio von Ryanair. Ab Memmingen fliegt die Airline dann immer montags und freitags in die kroatische Hauptstadt, die Verbindung wird bis Ende März 2022 angeboten. An beiden Verkehrstagen steht der Abflug in Richtung Kroatien für 14:10 Uhr im Memminger Flugplan. Nach einer Stunde und 15 Minuten Flugzeit setzt das Flugzeug von Ryanair plangemäß um 15:25 Uhr in Zagreb auf. Retour geht es an beiden Wochentagen schon um 12:30 Uhr, die Flugdauer ist gleich. Passagiere erreichen den Allgäu Airport Memmingen wieder um 13:45 Uhr. Alle Daten sind jeweils in Ortszeit angegeben.



Über Ryanair



Ryanair ist eine irische Lowcost-Fluggesellschaft mit Sitz und Basis in Dublin. Die Airline operiert auch an mehreren deutschen Flughäfen und bietet ein Streckennetz in ganz Europa sowie nach Vorderasien und Nordafrika. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde das Flugangebot zeitweise reduziert, im Winterflugplan 2021/2022 sollen nach aktuellem Stand jedoch wieder über 700 Routen aufgelegt werden.