Ryanair: Neue Sommerziele ab Bremen

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair weitet ihr Sommerflugangebot ab dem Bremer Airport aus. Demnach geht es ab Juli neu nach Porto, Chania, Zadar und London-Stanstead, so das Flugnachrichtenportal Airliners. Mit den neuen Routen steuert der Lowcoster im Sommer 2021 insgesamt acht Destinationen ab der Hansestadt an.



Ryanair-Passagiere finden ab Juli vier neue Ziele ab dem Bremer Airport.

Mit den vier neuen Destinationen im Bremer Sommerflugplan finden Ryanair-Passagiere einen Mix aus Strand- und Städtezielen. Während die Londoner Ryanair-Basis London-Stansted ab Juli täglich bedient wird, dürfen sich Sommerurlauber darüber hinaus über mediterrane Ziele wie die kroatische Küstenstadt Zadar sowie Chania auf Griechenlands größter Insel Kreta freuen. Ebenfalls wird eine neue Verbindung an die Atlantikküste aufgelegt – ab dem 2. Juli steuert der Lowcoster Porto im Norden Portugals an.



Zweimal wöchentlich nach Zadar und Porto



Sowohl ins kroatische Zadar als auch in die portugiesische Küstenstadt Porto legt Ryanair zwei wöchentliche Flüge ab dem Flughafen Bremen auf. So geht es immer dienstags und samstags in Richtung Kroatien. Hierbei hebt die Maschine immer dienstags um 13:50 Uhr ab und landet nach einer Flugzeit von knapp zwei Stunden in der dalmatischen Küstenstadt. Samstags starten die Flugzeuge hingegen erst um 23 Uhr abends und landen um 00:55 Uhr des Folgetags in Zadar. Urlauber, die den Norden Portugals bereisen möchten, finden ab Bremen immer montags und freitags Verbindungen nach Porto. Hier heben die Maschinen montags um 21:55 Uhr ab, freitags bereits um 14:15 Uhr. Die Flugzeit beträgt an beiden Tagen rund drei Stunden.



Ab Bremen neu nach Kreta



Passend zum Entfall des Status als Corona-Risikogebiet seitens des Robert Koch-Instituts in der vergangenen Woche dürfen sich Griechenland-Urlauber ab Juli über eine neue Verbindung nach Chania auf der Insel Kreta freuen. Einmal wöchentlich startet die Ryanair-Maschine immer samstags in Richtung Ägäis. Dabei hebt das Flugzeug planmäßig um 19:30 Uhr ab und landet nach drei Stunden und zehn Minuten um 23:40 Uhr in der kretischen Hafenstadt. Der Flug in die Gegenrichtung erfolgt ebenfalls samstags einige Stunden zuvor – um 16:35 Uhr geht es nach Bremen mit Landung um 19:05 Uhr.