Ryanair: Vier neue Sommerziele ab Memmingen

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat am 21. April den Sommerflugplan 2021 für den Flughafen Memmingen vorgestellt. Unter anderem mit dabei sind vier neue Verbindungen ab dem Allgäu Airport. Passagiere dürfen sich über Flüge auf die griechischen Inseln Korfu und Rhodos, in die finnische Stadt Lappeenranta sowie Kroatiens Hauptstadt Zagreb freuen.

Ryanair hat den Sommerflugplan 2021 für den Allgäu Airport veröffentlicht.

Ryanairs Sommerflugplan 2021 ab Memmingen umfasst 56 wöchentliche Flüge zu insgesamt 23 Destinationen, vier davon wurden neu mit ins Programm aufgenommen. Griechenland-Urlauber dürfen sich dabei über die Inselziele Rhodos und Korfu freuen, die ab Juli in wöchentlicher Rotation jeweils an zwei Wochentagen bedient werden. Ebenso zweimal wöchentlich geht es ab Juli in den Norden Europas, ins finnische Lappeenranta. Im September folgt eine neue Route nach Zagreb – die kroatische Hauptstadt wird dann ebenfalls zweimal wöchentlich an den Flughafen Memmingen angebunden.



Weitere Ryanair-Ziele ab Memmingen



Über die vier neuen Verbindungen hinaus steuert Ryanair weitere beliebte Sommerdestinationen ab Memmingen an. So fasst der Lowcoster einige Ziele in Spanien ins Auge, unter anderem geht es auf die Baleareninsel Mallorca, an die Costa del Sol nach Málaga sowie an die Costa Brava nach Alicante. Städtereisende dürfen sich über Verbindungen zu Top-Destinationen wie London, Dublin, Barcelona und Lissabon freuen.



Corona-Testmöglichkeiten am Airport



Am Allgäu Airport haben Bürger aus der Region die Möglichkeit, ein PCR-Testangebot in Anspruch zu nehmen. Das PCR-Testcenter befindet sich in der ehemaligen Lärmschutzhalle direkt neben der Parkfläche P1 und steht täglich zwischen 6 und 24 Uhr offen. Eine Testung ist nur mit vorheriger Anmeldung und Terminvereinbarung möglich. Auch im Sicherheitsbereich des Airports können sich ankommende Passagiere auf das Coronavirus testen lassen. Hierbei ist zu beachten, dass seit dem 30. März eine neue Regelung hinsichtlich der Testpflicht für Rückreisende nach Deutschland in Kraft ist. Demzufolge müssen Fluggäste bereits vor Abflug nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen, unabhängig davon, ob es sich beim Abreiseziel um ein Risikogebiet handelt oder nicht.