Ryanair erweitert den österreichischen Flugplan und nimmt drei neuen Routen ins Programm auf. Die Low Cost-Airline verbindet ab Juli Wien mit Menorca, Niš und Suceava. Die Ziele werden jeweils zweimal pro Woche bedient.

Sommer 2021: Ryanair bedient drei neue Routen ab Wien. © Ryanair

Ab dem 2. Juli 2021 starten die Maschinen immer freitags und sonntags vom Flughafen Wien in Richtung Menorca. Freitags ist die Startzeit um 17:25 Uhr, Ankunft der Jets auf der Baleareninsel ist planmäßig 19:45 Uhr. Die Flugzeit beträgt zwei Stunden und 20 Minuten. An Sonntagen heben die Flugzeuge um 12:35 Uhr ab und erreichen Menorca um 14:55 Uhr. In die Gegenrichtung starten die Maschinen freitags um 20:20 Uhr und landen um 22:40 Uhr auf österreichischem Boden. An Sonntagen fliegen die Ryanair-Jets um 15:30 Uhr auf Menorca los und kommen um 17:50 Uhr in Wien an.



Verbindung in die serbische Stadt Niš



Erstmalig am 3. Juli ab Juli startet Ryanair eine Verbindung in die serbische Stadt Niš. Die Umläufe finden immer dienstags und samstags statt. Dienstags geht es um 17:45 Uhr in Wien los, die planmäßige Landung in Niš ist für 19:15 Uhr vorgesehen. An Samstagen ist die Startzeit um 12 Uhr, serbischer Boden wird um 13:30 Uhr erreicht. Die Flugzeit beträgt eine Stunde und 30 Minuten. Ab Niš heben die Flugzeuge an Dienstagen um 19:40 Uhr ab und landen 21:10 Uhr wieder in Wien. Samstags wird die Strecke ab 13:45 Uhr bedient. Die Landung in Wien steht für 15:25 Uhr im Programm.



Strecke Wien – Suceava ab Juli



Am 1. Juli heben die Maschinen erstmalig von Wien nach Suceava in Rumänien ab. Die Flüge werden zweimal pro Woche durchgeführt. Jeweils donnerstags und sonntags um 7 Uhr starten die Maschinen in Wien. Die Landung in Suceava ist für 9:35 Uhr geplant. In die Gegenrichtung ist die Startzeit sowohl donnerstags als auch samstags für 10 Uhr vorgesehen, die Landung der Flugzeuge wird um 10:35 Uhr erwartet. Die Flugzeit beträgt eine Stunde und 35 Minuten. Alle Angaben verstehen sich in Ortszeit.