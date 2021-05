Ryanair mit Verbindungen nach Stockholm und Riga

Ryanair plant für den Winter 2021 die Vergrößerung ihres Streckennetzes und sieht Verbindungen von Deutschland nach Schweden und Lettland vor. Der Airport Karlsruhe/Baden-Baden soll dann mit dem Flughafen Stockholm-Arlanda verbunden werden. Memmingen und Frankfurt-Hahn bekommen indes Verbindungen in Lettlands Hauptstadt Riga. Die Lowcost-Airline eröffnet zudem an beiden Airports eine Basis.

Winter 2021: Ryanair nimmt Verbindungen nach Stockholm und Lettland auf. © Ryanair

An der neuen Basis am Flughafen Stockholm-Arlanda sollen zwei Ryanair-Flugzeuge ihre Heimat finden. Bedient werden dann ab der Wintersaison 2021 etwa 20 Ziele sowohl innerhalb Schwedens als auch zwischen Schweden und dem deutschsprachigen Raum. Angeflogen werden Karlsruhe/Baden-Baden und Wien.



Verbindungen nach Stockholm in Schweden



Ab dem 4. November 2021 verkehrt Ryanair zweimal wöchentlich zwischen Karlsruhe/Baden-Baden und der schwedischen Hauptstadt. An Donnerstagen starten die Maschinen um 12:30 Uhr in Karlsruhe und erreichen Stockholm plangemäß nach zwei Stunden und 20 Minuten um 14:50 Uhr. Sonntags ist der Start in Karlsruhe für 14:05 Uhr geplant, die Landung in Stockholm ist für 16:25 Uhr vorgesehen. In die Gegenrichtung rollen die Maschinen um 09:45 Uhr an Donnerstagen von der Stockholmer Startbahn und erreichen um 12:05 Uhr den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. An Sonntagen heben die Flugzeuge um 16:50 Uhr in Stockholm ab. Die Landung in Karlsruhe steht für 19:10 Uhr im Flugplan. Die Strecke Wien – Stockholm wird ab dem 31. Oktober 2021 ebenfalls zweimal pro Woche bedient. Die Flieger rotieren dann immer mittwochs und sonntags zwischen den beiden Hauptstädten.



Verbindungen nach Riga in Lettland



Ab dem 1. November 2021 wird es zudem eine Verbindung mit zwei wöchentlichen Umläufen zwischen dem Allgäu Airport Memmingen und Riga geben. An Montagen ist Start der Flieger um 16:40 Uhr in Memmingen, die Landung in Lettland steht für 22 Uhr im Flugplan. Um 20:35 Uhr an Freitagen heben die Flugzeuge ebenfalls in Richtung Riga ab und erreichen die lettische Hauptstadt um 23:55 Uhr. Die Gegenrichtung wird an Montagen um 14:55 Uhr bedient. Die Landung in Memmingen ist für 16:15 Uhr vorgesehen. Freitags starten die Flüge um 18:50 Uhr in Riga und erreichen Memmingen um 20:10 Uhr. Alle Angaben verstehen sich in Ortszeit. Wer die lettische Hauptstadt Riga bereits vor dem Winter 2021 besuchen möchte, kann bereits ab dem 1. Juni 2021 einen Flug ab Frankfurt-Hahn nach Riga nutzen. Die Verbindung besteht ebenfalls zweimal pro Woche, immer dienstags und samstags.