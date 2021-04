Ryanair: Sommerflugplan 2022 veröffentlicht

Flugreisende mit Ryanair können schon jetzt mit der Planung ihres Sommerurlaubs 2022 beginnen. Die irische Billigairline gab am 27. April erste Verbindungen des Sommerflugplans für den Sommer nächsten Jahres bekannt. Unter anderem geht es in beliebte Urlaubsdestinationen auf den Kanaren und nach Portugal.

Mit einer frühzeitigen Veröffentlichung des Flugplans legt Ryanair schon jetzt rund 500 Verbindungen für den Sommer 2022 vor. Auf mehr als 10.000 Flügen pro Woche dürfen sich Passagiere auf viele beliebte Strand- und Städtedestinationen freuen. So gab der irische Lowcoster sommerliche Ziele wie Teneriffa und Gran Canaria auf den Kanaren bekannt und auch Verbindungen nach Palma de Mallorca sowie ins portugiesische Faro sind im Flugplan vorzufinden. Bereits veröffentlichte Städteziele sind Portugals Hauptstadt Lissabon, Italiens Modehauptstadt Mailand und die spanische Metropole Madrid. Auch eine Route ins englische Manchester wurde bekanntgegeben. Alle Verbindungen sind bis Oktober 2022 buchbar, weitere Ziele sollen in den kommenden Monaten folgen.



Beliebte Ryanair-Ziele im Sommer 2021



Auch wenn der Lowcoster im Zuge der Corona-Pandemie nicht alle Kapazitäten im Sommer 2021 ausschöpfen kann, sind dennoch viele beliebte Destinationen im Flugplan vorzufinden. Unter anderem wurden in der vergangenen Woche ab dem Allgäu Airport neue Direktrouten auf die griechischen Inseln Rhodos und Korfu bekanntgeben. Darüber hinaus bestehen weitere Verbindungen auf die Baleareninsel Mallorca, an die spanische Costa del Sol sowie zu den Städtezielen London, Dublin, Barcelona und Lissabon.



Über Ryanair



Ryanair ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dublin. Neben der Lufthansa Group stellt sie eine der größten Airlines Europas dar und fliegt zahlreiche Ziele im innereuropäischen Streckennetz sowie in Vorderasien und Nordafrika an. Wichtige deutsche Drehkreuze der Airline sind unter anderem die Flughäfen Düsseldorf und Memmingen.