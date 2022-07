SAS: Streik der Piloten findet doch statt

Die Piloten und Pilotinnen der skandinavischen Fluggesellschaft SAS sind in den Streik getreten. Die Protestaktion soll mindestens bis zum 9. Juli andauern und wird täglich bis zu 30.000 Fluggäste betreffen, rund die Hälfte der Linienflüge wird gestrichen. Der Streik sollte ursprünglich bereits ab dem 29. Juni stattfinden, wurde nach weiteren Verhandlungen jedoch mehrfach verschoben.

Die Piloten und Pilotinnen der skandinavischen Airline SAS streiken noch bis mindestens zum 9. Juli. © SAS Group

Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnten sich die Konfliktparteien ohne weitere Arbeitskampfmaßnahmen einigen, am 4. Juli scheiterte jedoch das jüngste Schlichtungsgespräch. In der Folge rief die Pilotengewerkschaft ihre Mitglieder zum Streik auf, an dem sich nach Angaben des Kriseninformationsdienstes A3M mindestens 900 Flugkapitäne und -kapitäninnen beteiligen wollen. Begonnen hat die Aktion offiziell bereits am gestrigen Montag, ein konkretes Ende wurde bislang noch nicht angekündigt. Medienberichten zufolge soll der Ausstand jedoch wenigstens bis zum 9. Juli andauern.



30.000 Fluggäste täglich betroffen



Durch den Streik entfallen nach Angaben von SAS pro Tag rund die Hälfte aller angesetzten Verbindungen, dabei handelt es sich um etwa 250 Flüge. Die Zahl der täglich in ihren Reiseplänen beeinträchtigten Passagiere und Passagierinnen beläuft sich auf etwa 30.000. SAS kritisierte den nun doch stattfindenden Streik als zum jetzigen Zeitpunkt verheerend und eine Gefahr für die Zukunft des Unternehmens. An einer Lösung für die von Flugausfällen und Verspätungen betroffenen Reisegäste werde seitens der Airline hart gearbeitet, die Kommunikation erfolge per SMS und E-Mail. Die von SAS Link, SAS Connect sowie externen Partnern der Fluggesellschaft durchgeführten Flüge seien von dem Streik nicht betroffen.



Hintergrund des Streiks



Seit mehreren Wochen laufen Verhandlungen zwischen den Pilotengewerkschaften und der in Stockholm ansässigen Airline, die auch mehrere deutsche Flughäfen mit den skandinavischen Hauptstädten verbindet. Zankapfel ist die Ausarbeitung eines neuen Tarifvertrags für die schwedischen, norwegischen und dänischen Cockpit-Crews. Seitens der Arbeitnehmervertretung wird das Sparprogramm der finanziell angeschlagenen SAS kritisiert. Zudem steht der Vorwurf im Raum, während der Pandemie fast die Hälfte der Pilotinnen und Pilotinnen mit einer Vereinbarung über die Wiedereinstellung entlassen und sich anschließend nicht an diese gehalten zu haben.