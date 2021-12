BER: Corona-Testzentrum schließt dauerhaft

Das Corona-Testzentrum von Centogene am Flughafen Berlin Brandenburg bleibt ab dem 20. Dezember dauerhaft geschlossen, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt. Somit wird dann nur noch ein Testcenter am Airport verfügbar sein. Mit dem Zentrum von Centogene entfällt die derzeit einzige Möglichkeit am BER, eine Kombination aus PCR- und Speicheltest für die Einreise nach Japan zu erhalten.

Centogenes Corona-Testzentrum am BER bleibt ab dem 20. Dezember dauerhaft geschlossen.

Bis zum 18. Dezember ist das Testzentrum im Ankunftsbereich des Terminals 1 noch zu den normalen Geschäftszeiten zwischen 7 und 21:30 Uhr geöffnet, am 19. Dezember schließt es bereits um 19 Uhr. Centogene eröffnet als einziges Unternehmen am BER die Möglichkeit, einen Coronatest für die Einreise nach Japan durchführen zu lassen, dessen Ergebnis wahlweise nach drei oder 24 Stunden vorliegt. Zudem ist Centogene der einzige Anbieter, der das Ergebnis eines normalen PCR-Tests im Normalfall nach spätestens 24 Stunden zur Verfügung stellt. Für einige Reiseziele ist daher nach der Schließung des Testzentrums ein Express-PCR-Test vonnöten.



Medicare-Testzentrum am BER bleibt geöffnet



Das Testzentrum von Medicare am Hauptstadtflughafen bleibt hingegen weiterhin in Betrieb. Dieses befindet sich ebenfalls im Terminal 1 und liegt dort im Check-in-Bereich. Geöffnet ist es zwischen 4 und 22:30 Uhr. Die Dauer für einen normalen PCR-Test wird von diesem Testzentrum mit 24 bis 36 Stunden veranschlagt, er kostet 75 Euro. Für Express-PCR-Tests werden momentan 177,74 Euro fällig. Deren Ergebnis liegt nach Angaben des Anbieters nach 20 bis 45 Minuten vor. Antigen-Schnelltests kosten 42,86 Euro und werden, wie auch die PCR-Tests, als zweisprachiges Reisedokument auf Deutsch und Englisch zur Verfügung gestellt.



Antikörper-Tests am BER



Neben Schnelltest für die Reise werden von Medicare auch kostenfreie Bürgertests angeboten, mit deren Ergebnis nach 15 Minuten gerechnet werden kann. Bald will das Unternehmen am BER außerdem Antikörper-Tests für 25 Euro ermöglichen. Dank dieser erhalten Getestete Informationen zur Anzahl der Antikörper im Blut, wodurch sich abschätzen lässt, wie hoch die Schutzwirkung durch zurückliegende Impfungen gegen das Coronavirus noch ist. Für alle Tests müssen auf der Website des Testzentrums Termine gebucht werden.