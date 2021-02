Sky Express-Flüge von Dortmund nach Kreta

Die Fluggesellschaft Sky Express vergrößert das Flugangebot. Die griechische Airline nimmt ab Mai eine Direktverbindung von Dortmund nach Heraklion in den Flugplan auf. Sky Express verkehrt dann zweimal wöchentlich auf die griechische Insel Kreta.

Sky Express fliegt von Dortmund nach Kreta.

Ab dem 23. Mai starten die Maschinen immer dienstags und sonntags vom Flughafen Dortmund nach Heraklion. Die Flugzeuge heben an Dienstagen um 17:05 Uhr ab und erreichen die Insel Kreta nach rund drei Stunden und 30 Minuten Flugzeit planmäßig um 21:25 Uhr. In die Gegenrichtung starten die Flieger um 13:50 Uhr und mit einer erwarteten Landung um 16:20 Uhr in Dortmund. Sonntags ist die Startzeit am Flughafen Dortmund um 19:15 Uhr, die Ankunft in Heraklion wird um 23:35 Uhr erwartet. In Heraklion fliegen die Maschinen um 16 Uhr los. Die Landung auf Dortmunder Boden ist für 18:30 Uhr geplant. Alle Angaben verstehen sich jeweils in Ortszeit. Auf der Strecke kommt ein Airbus A320neo zum Einsatz.



Urlaub auf Kreta



Kreta, die größte griechische Insel, bietet einen abwechslungsreichen Urlaub. Neben Entspannung am Strand lässt sich auf Kreta auch eine aktive Zeit mit Wassersport und Wanderungen verbringen. Für Kulturinteressierte hat die griechische Insel ebenfalls viel zu bieten. Kreta gehört zu einer der beliebtesten Urlaubsinseln Europas.



Über Sky Express

Sky Express ist eine griechische Fluggesellschaft mit Sitz in Kretas Inselhauptstadt Heraklion. Die Airline bedient mit ihren mehr als 30 Routen vor allem Destinationen innerhalb Griechenlands. Nach einer Direktflugverbindung von Athen nach Brüssel und der Verbindung von Athen nach Lanarka auf Zypern ist die neue Route von Dortmund nach Heraklion die dritte europaweite Strecke der Fluggesellschaft.