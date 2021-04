Sommerflugplan 2021: Flughafen Basel startet mit 90 Zielen

Mit mehr als 90 Zielen startet der Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg in den Sommer 2021. Der Flughafen wird mit zahlreichen neuen Zielen innerhalb Europas und im Mittelmeerraum verbunden. Neue Airlines lassen sich ebenfalls am Euroairport nieder.

Der Flughafen im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz nimmt eine direkte Flugverbindung nach Valencia ins Programm auf. Damit wird das bereits aus mehr als zehn Destinationen bestehende Spanien-Angebot noch einmal erweitert. Angeflogen werden soll die Großstadt am Mittelmeer zwei- bis dreimal wöchentlich von Easyjet. Mit Palermo auf Sizilien erscheint ein weiteres Urlaubsziel im Flugplan. Weiterhin finden sich neue Ziele in Osteuropa im Flugangebot: Sarajewo in Bosnien-Herzegowina, Chisinau in Moldawien und Tirana in Albanien. Auch der Istanbuler Flughafen Sabiha Gökcen wird mit dem Euroairport verbunden. Diese neuen Ziele ergänzen das bereits bestehende Netz ab dem Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg. Angeflogen werden ganzjährig Reiseziele auf den Balearen und Kanaren sowie in Ägypten, Griechenland, Italien, Portugal und der Türkei.



Neue Airlines am Euroairport



Neben den neuen Verbindungen am Euroairport nehmen auch weitere Airlines ihren Betrieb vom Flughafen im Dreiländereck auf. Die französische ASL Airlines wird Algier und Constantine in Algerien mit Basel verbinden. Corendon Airlines aus den Niederlanden errichtet zudem ihre sechste Basis am Euroairport und wird mit 15 Zielen in Griechenland, Spanien und der Türkei vertreten sein.



Testzentrum am Flughafen



Seit Dezember 2020 steht Reisenden am Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg ein Testzentrum zur Verfügung. In diesem können sich Passagiere und Begleitpersonen mittels Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests auf das Coronavirus testen lassen. Ein weiteres Angebot ist der „Flash“-PCR-Test, der bereits nach 90 Minuten ein Ergebnis liefert.