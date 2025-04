Sommerflugplan ab Hamburg: Neue Flugziele für den Sommer 2025

Erstmals ist im Sommerflugplan 2025 Croatia Airlines am Hamburg Airport vertreten und bietet ab Juli dreimal wöchentlich Flüge in die kroatische Hauptstadt Zagreb an. Auch neu sind Flügen ins rumänische Sibiu oder Kutaissi in Georgien. Außerdem fliegt die britische Airline Easyjet ab sofort täglich nach Rom und Mailand – ideal für Städtereisen.

Bessere Anbindung an Fernziele

Condor hat eine neue Direktverbindung von Hamburg nach Frankfurt gestartet, die den Zugang zu Fernstrecken deutlich erleichtert. Von dort aus sind neue Ziele wie Panama City, Bangkok und Johannesburg erreichbar. Über weitere Drehkreuze wie London, Paris, Istanbul, Doha und Dubai lassen sich mit einem Flug ab Hamburg mit nur einem Umstieg weltweit über 1.000 Ziele erreichen.

Beliebte Urlaubsländer stärker vertreten

Mallorca und Antalya bleiben die gefragtesten Sommerziele ab Hamburg, mit rund 70 beziehungsweise 40 wöchentlichen Flügen. Auch Griechenland und Albanien gewinnen an Bedeutung. Darüber hinaus fliegt Turkish Airlines in der Hochsaison bis zu fünfmal täglich nach Istanbul und LOT Polish Airlines erhöht ihre Frequenz nach Warschau auf bis zu drei Flüge täglich.