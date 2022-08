Mehr Spanien-Flüge: Ryanair verbindet Nürnberg mit Sevilla

In der kommenden Wintersaison bietet der Flughafen Nürnberg mehr Spanien-Verbindungen als jemals zuvor. Neu mit dabei ist ab dem 30. Oktober die südspanische Flamenco-Metropole Sevilla, die von Ryanair angesteuert wird. Außerdem können Spanien-Fans die Städte Alicante, Málaga und Valencia nun auch im Winter ab Nürnberg erreichen.

Ab dem 30. Oktober 2022 verbindet Ryanair Nürnberg zweimal wöchentlich nonstop mit Sevilla.

Insgesamt zehn Ziele auf dem spanischen Festland, den Balearen und den Kanarischen Inseln stehen im kommenden Herbst und Winter auf der Nürnberger Agenda. Darunter befinden sich attraktive Städtetrip-Destinationen wie Barcelona in Katalonien, außerdem werden Alicante, Málaga und Valencia aus dem aktuellen Sommerflugplan übernommen. Wem der Sinn nach einer Verlängerung des Sommers an spanischen Stränden steht, der hat die Qual der Wahl aus den Sonneninseln Mallorca, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa.



Neu im Flugplan: Sevilla



Als Verkehrstage für die neue Sevilla-Verbindung sind Sonntag und Freitag angesetzt, was Reiselustigen sogar einen Wochenendausflug in die spanische Sonne ermöglicht. Sonntags heben die Maschinen von Ryanair um 5:45 Uhr in Nürnberg ab und erreichen Andalusiens Hauptstadt nach drei Stunden Flugzeit um 8:45 Uhr. In die Gegenrichtung ist der Start für 9:20 Uhr anberaumt, Reisende werden um 12:15 Uhr in Nürnberg zurückerwartet. Freitags liegt die Startzeit für Urlauber und Urlauberinnen aus Nürnberg ebenfalls günstig um 6:35 Uhr morgens, sodass nach der Ankunft um 9:35 Uhr noch der ganze Tag am Reiseziel genutzt werden kann. Retour nach Bayern geht es um 10:10 Uhr mit einer planmäßigen Landung um 13:05 Uhr.



Darum nach Sevilla!



Die viertgrößte Stadt Spaniens gilt als Perle in Andalusien und bietet auch während der europäischen Wintersaison angenehme Temperaturen. Die Wiege des Flamencos reißt Besucher und Besucherinnen außerdem mit südspanischer Lebensfreude und atemberaubender Kultur mit. Zu den architektonischen Highlights Sevillas zählen die Kathedrale de Santa Maria de la Sede, das beliebte Fotomotiv der Plaza de España sowie der Torre del Oro.