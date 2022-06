Streik am Flughafen Marseille vom 1. bis 4. Juli

In der französischen Region Provence-Alpes-Côte d’Azur kommt es ab morgen zu einem mehrtägigen Flugstreik. Verschiedene Gewerkschaften haben das Sicherheitspersonal am Flughafen Marseille für den Zeitraum vom 1. bis zum 4. Juli zu einem Streik aufgerufen. Durch die Arbeitsniederlegung kann es zu erheblichen Verzögerungen im Betriebsablauf kommen, auch Flugausfälle sind möglich.

Am Flughafen Marseille kommt es vom 1. bis zum 4. Juli zum Streik des Sicherheitspersonals.

Die gewerkschaftlich organisierten Angestellten der Flughafensicherheit sind dazu aufgerufen, ihre Arbeit vom 1. Juli 6 Uhr bis zum 4. Juli 6 Uhr niederzulegen, um so ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verleihen. Durch die Streikmaßnahme kann es am Flughafen Marseille in dieser Zeit zu Flugverspätungen und -ausfällen kommen. Zudem sind längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen wahrscheinlich. Auch im weiteren Verlauf des 4. Juli sind Verzögerungen im Betriebsablauf aufgrund des Passagierrückstaus möglich. Zudem hat die zweitgrößte französische Gewerkschaft Confédération générale du travail die Angestellten von Air France am Marseiller Flughafen zu einem vierstündigen Arbeitsausstand aufgerufen. Dieser ist am 1. Juli zwischen 10 und 14 Uhr geplant. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit von Ausfällen von Air France-Flügen.



Empfehlungen für Reisende



Urlauberinnen und Urlauber, die in der Zeit vom 1. bis zum 4. Juli am Flughafen Marseille Provence abfliegen wollen, sollten sich vorab unbedingt über ihren Flugstatus informieren. Es wird empfohlen, sich direkt bei der jeweiligen Fluggesellschaft die Durchführung der gebuchten Verbindung bestätigen zu lassen. Sollte der gebuchte Flug trotz des Streiks angeboten werden, wird Reisenden geraten, frühzeitig am Flughafen zu erscheinen. So können durch den Streik sowie die angespannte Personallage bedingte Wartezeiten abgefedert werden. Zudem ist es möglich, dass Sitzplätze bei Zuspätkommen an Passagierinnen und Passagiere mit Stand-by-Tickets vergeben werden. Bereits vom 25. bis zum 27. Juni hatten die Fluglotsinnen und Fluglotsen in Marseille gestreikt und für leichte Behinderungen im Luftverkehr gesorgt.



Bahnstreik in Frankreich



Zusätzlich zum Streik am Airport von Marseille planen auch mehrere Bahn-Gewerkschaften eine Arbeitsniederlegung. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll es in weiten Teilen Frankreichs am 6. Juli zum Bahnstreik kommen. In diesem Fall wäre mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, auch hier sollten sich Reisende frühzeitig über ihre Verbindung informieren und Verspätungen in der Reiseplanung einkalkulieren. Der Streik am 6. Juli betrifft zudem auch weitere Branchen, deren Beschäftige Gehaltserhöhungen angesichts der steigenden Inflation fordern.