Italien: Streik bei Flügen und Nahverkehr am 23. April angekündigt

In Italien soll in der kommenden Woche erneut gestreikt werden. Für den 23. April 2021 wurden Arbeitsniederlegungen in den Bereichen Flug- und öffentlicher Personennahverkehr sowie bei der Bahn angekündigt. Während die Ausstände im Flugsektor landesweit gelten sollen, wird der Nahverkehr regional bestreikt. Mit Einschränkungen ist am Streiktag zu rechnen.

Mehrere Gewerkschaften, darunter CUB und OSR CUB Transport, riefen zu den vierstündigen Arbeitsniederlegungen im Flugverkehr am 23. April 2021 auf. Stillstehen soll die Arbeit in der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr. Mit Beeinträchtigungen wie Verspätungen oder Ausfällen ihrer Flugverbindungen sollten Reisende demnach rechnen. Auch über die offiziellen Streikzeiten hinaus kann es häufig noch zu Einschränkungen des Verkehrs kommen. Für Flugreisende ist es demnach ratsam, mit den Auswirkungen der Arbeitsniederlegung zu planen und sich vor Reiseantritt bei ihrer Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter über aktuelle Entwicklungen zu informieren.



Nahverkehr wird ebenfalls bestreikt



Weiterhin sind die Mitarbeiter des regionalen und lokalen Bahn- und Personennahverkehrs dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Stillstand ist auch im öffentlichen Personennahverkehr für vier Stunden vorgesehen, die Streikzeiten variieren regional. Betroffen sind unter anderem die Gebiete Bologna, Capri, Florenz und Neapel. Der Bahnverkehr soll hingegen für acht Stunden, von 9 Uhr bis 17 Uhr, ruhen. Bestreikt werden beispielsweise das Aostatal und Umbrien. Mit Einschränkungen im Bahn- und Nahverkehr sollte vor, während und auch nach dem 23. April gerechnet werden.



Wiederholt Streiks in Italien



In Italien standen die Zeichen seit Jahresbeginn schon einige Male auf Streik. Vor allem in der Luftfahrt führten die Arbeitsniederlegungen immer wieder zu Beeinträchtigungen. Erst vor rund einem Monat kam es zu landesweiten Arbeitsausständen. Am 23. März 2021 wurde der Flugsektor ganztägig bestreikt, drei Tage später stand der öffentliche Nahverkehr still.