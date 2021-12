Streik in Griechenland: Flugausfälle zu erwarten

Am kommenden Donnerstag soll in Griechenland gestreikt werden. Laut Eurocontrol, der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, betrifft der Arbeitskampf insbesondere den Flugverkehr. Es ist mit Verspätungen, Flugausfällen und weiteren Einschränkungen zu rechnen.

Die griechische Luftverkehrskontrolle streikt am 30. Dezember 2021.

Wie Eurocontrol meldet, legen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flugverkehrskontrolle ihre Arbeit am 30. Dezember 2021 nieder. Einschränkungen müssen Flugreisende nicht nur an dem Tag selbst, sondern auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten erwarten. Demnach kann es zu Änderungen und Unterbrechungen der gewohnten Abläufe am Airport kommen. Auch Flugverspätungen sowie Annullierungen sind wahrscheinlich. Reisende mit Verbindungen von und nach Griechenland sowie im Inland sollten sich vorab bei ihrer Airline oder dem Reiseleiter nach dem Status ihres Fluges erkundigen.



Griechenland: Streik sorgt für Einschränkungen



Wie das Nachrichtenportal A3M meldet, betrifft der Arbeitskampf insbesondere die Region Athen. Laut Eurocontol ist jedoch der gesamte griechische Luftraum betroffen. Bislang gibt es keinen genauen Details zu konkret bestreikten Flughäfen oder genauen Streikzeiten. Reisende sollten jedoch in ganz Griechenland auf mögliche Streikmaßnahmen vorbereitet sein, das schließt auch beliebte Urlaubsziele wie die griechischen Inseln Kreta oder Rhodos ein. Nicht betroffen sind Flüge, die über den griechischen Luftraum hinwegfliegen, ohne zu landen. Außerdem nicht bestreikt werden Verbindungen mit humanitären, politischen oder medizinischen Hintergründen.



Streiks in Griechenland



Der griechische Flugverkehr wurde in großem Stil zuletzt Ende des Jahres 2020 bestreikt. Häufiger kam es im Lauf des Jahres 2021 zu Ausständen im Fährverkehr, zuletzt im November dieses Jahres. In ganz Griechenland demonstrieren Seeleute und Hafenmitarbeiter bereits seit Langem für bessere Arbeitsbedingungen. Darunter fallen nicht nur höhere Arbeitssicherheit, sondern auch die Aufstockung der Gehälter sowie eine Bezahlung nach Tarifvertrag.