Sun Express legt acht neue Türkei-Routen auf

Sun Express erweitert den Sommerflugplan 2021 um acht neue Routen in die Türkei, welche aus dem deutschsprachigen Raum bedient werden. Von April bis Oktober werden in Deutschland fünf weitere Strecken aufgelegt, zudem gibt es einen Ausbau der Kapazitäten ab Österreich und der Schweiz. Die Airline unterstützt damit den Neustart des Tourismus in der Türkei.

Sun Express legt im Sommer 2021 acht neue Routen aus der DACH-Region in die Türkei auf. © SunExpress

Mit den aktuellen Erweiterungen umfasst der Flugplan von Sun Express rund 300 Flüge pro Woche aus der DACH-Region zu Sonnenzielen. Von deutschen Airports startet die Fluggesellschaft fünf neue Routen in die Türkei: Ab Düsseldorf können Urlauber sowie Besucher von Freunden und Familie im Sommer 2021 einmal wöchentlich nach Eskişehir in Anatolien reisen. Ebenfalls einmal pro Woche gibt es eine Flugmöglichkeit nach Hatay in der südlichen Türkei. Als drittes Ziel ab dem Flughafen Düsseldorf kommt Zonguldak an der türkischen Schwarzmeerküste hinzu, das zweimal wöchentlich von Sun Express angesteuert wird.



Neu von Köln nach Bodrum



Eine weitere Ergänzung des Sommerflugplans bildet die Route vom Flughafen Köln/Bonn nach Bodrum an der türkischen Ägäis, die Sonnenhungrige einmal pro Woche nutzen können. Ab Frankfurt am Main geht es zudem mit einer wöchentlichen Rotation neu nach Malatya im östlichen Anatolien. Reisende ab Österreich können sich über eine hinzukommende Verbindung von Wien nach Bodrum freuen, die einmal pro Woche bedient wird. In der Schweiz stehen ein wöchentlicher Flug von Genf nach Izmir sowie zwei Starts pro Woche ab Genf nach Antalya neu im Sommerflugplan von Sun Express.



Über Sun Express



Sun Express ist ein Joint Venture zwischen Lufthansa und Turkish Airlines. Die Fluggesellschaft wurde 1989 gegründet und bietet vor allem touristisch interessante Verbindungen an. Das Streckennetz umfasst derzeit über 50 internationale Ziele.