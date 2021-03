Swiss Airlines: Sommerflugplan 2021 ausgebaut

Swiss Airlines baut den Flugplan für den Sommer 2021 aus. Die Schweizer Fluggesellschaft erhöht das Flugaufkommen auf 65 Prozent der Kapazitäten aus dem Jahr 2019. Swiss Airlines verfügt dann über 85 Ziele ab Zürich und über 43 Ziele ab Genf. Neben der Reaktivierung zahlreicher Strecken nimmt die Airline auch fünf neue Routen in den Flugplan auf.

Swiss Airlines baut den Sommerflugplan 2021 aus. © Airbus S.A.S.

Ab dem 25. Juni verbindet Swiss Airlines Zürich und die estländische Hauptstadt Tallinn miteinander. Weiterhin verkehren Flugzeuge der Schweizer Airline ab dem 2. Juli auf der Route Zürich – Billund in Dänemark. Beide Destinationen werden zweimal wöchentlich angeflogen. Wieder bedient wird ab dem 28. März Miami in den USA mit bis zu fünf Rotationen wöchentlich. Ab Anfang Mai folgen mit Boston und Los Angeles zwei weitere Verbindungen in die Vereinigten Staaten.



Reaktivierung zahlreicher Europa-Ziele



Nicht nur Langstreckenverbindungen werden reaktiviert, sondern auch Routen innerhalb Europas. Sechsmal pro Tag soll dann Berlin angeflogen werden, bis zu dreimal täglich stehen die Ziele Athen, Barcelona, Hamburg, Kopenhagen, Palma de Mallorca und Wien im Flugplan. Die Destination Neapel findet sich elfmal pro Woche im Programm, Thessaloniki neunmal. Bis zu viermal wöchentlich wird Kairo angeflogen, Bordeaux bis zu fünfmal. London City ist ab dem 12. Mai mit bis zu zwölf wöchentlichen Flügen geplant.



Neue Strecken auch ab Genf



Ab Genf fliegt Swiss Airlines ab dem 19. Juni zweimal wöchentlich die griechische Insel Santorini an. Ab dem 2. Juni folgt mit der südkroatischen Stadt Split ein weiteres Ferienziel, das ebenfalls zweimal pro Woche bedient wird. Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira wird die neuen Reiseziele ab dem 4. September komplettieren. Swiss bietet im Sommer weiterhin einen wöchentlichen Flug nach Ponta Delgada auf den Azoren an. Die Ziele mit der höchsten Frequenz ab Genf werden die Städte Athen, Lissabon, London Heathrow und Porto sein.