Swiss verbindet Zürich mit Osaka

Swiss nimmt eine pausierte Route im Frühjahr 2021 nach rund einem Jahr wieder auf. Ab dem 5. März rotiert die Lufthansa-Tochter zwischen Zürich und Osaka. Die Verbindung war kurz vor Beginn der Corona-Pandemie gestartet und bald darauf im Zuge der internationalen Lockdowns wieder ausgesetzt worden.

Swiss nimmt ab März 2021 die Route von Zürich nach Osaka wieder auf. © Airbus S.A.S.

Bedient werden soll die Route nonstop mit einer Boeing 777. Sie steht einmal pro Woche im Flugplan von Swiss, als einziger Verkehrstag ist der Freitag angesetzt. Ab dem 5. März startet die Maschine der Schweizer Airline um 20:45 Uhr in Zürich. Nach zwölf Stunden und 15 Minuten Flugzeit wird die Landung in Osaka um 17 Uhr am Folgetag erwartet. In die Gegenrichtung hebt Swiss immer sonntags um 9:30 Uhr in Osaka ab und erreicht Zürich wieder um 14:10 Uhr.



Japan verbietet Einreise für ausländische Staatsangehörige



Wer den Direktflug ab kommendem Frühjahr nutzen kann, lässt sich derzeit jedoch noch nicht absehen. Nach Medienberichten hat die japanische Regierung ein Einreiseverbot für alle ausländischen Staatsangehörigen erlassen, das seit dem 28. Dezember gilt. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um die weitere Verbreitung der neuen Mutation des Coronavirus zu verhindern. Vorerst soll die Einreisesperre bis Mitte Januar gelten, ein konkretes Enddatum wurde seitens der japanischen Behörden noch nicht bekanntgegeben.



Ausnahme für ausländische Einwohner



Einwohner Japans sowie japanische Staatsbürger dürfen einreisen, müssen jedoch ein maximal 72 Stunden altes, negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Zusätzlich wird eine 14-tägige Quarantäne fällig. Japan verzeichnete zuletzt wieder eine steigende Zahl an Neuinfektionen, vor allem in der Hauptstadt Tokio. Die Hygieneregeln im Land, wie beispielsweise das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, sind als dringender Appell proklamiert, der jedoch nicht rechtlich bindend ist.