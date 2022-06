Teneriffa: Flughafen Süd eröffnet neues Terminal 2

Am Flughafen Teneriffa Süd „Reina Sofia“ ist ein neues Terminal eröffnet worden. Das Terminal 2 erhöht die Abfertigungskapazität des Airports um vier Millionen Passagiere und Passagierinnen jährlich, zudem sollen die Sicherheitskontrollen schneller werden. Nach Informationen der Teneriffa News hatten die Bauarbeiten am neuen Terminalgebäude bereits 2017 begonnen.

Am Flughafen Teneriffa Süd wurde ein neues Terminal eröffnet. © AENA

Bisher konnte der Flughafen Teneriffa Süd bis zu zwölf Millionen Fluggäste pro Jahr abfertigen, mit der baulichen Erweiterung steigt die Kapazität auf bis zu 16 Millionen Passagierinnen und Passagiere. Die gesamte Fläche des Airports steigerte sich um 50.000 auf nun insgesamt 140.000 Quadratmeter. Außerdem dürfen sich Nutzer und Nutzerinnen auf eine modernere Ausstattung freuen.



Mehr Schalter und Gangways



Im Außenbereich des Flughafens Teneriffa Süd standen bisher acht Gangways zur Verfügung, nun kommen zwei weitere hinzu. Im Inneren werden außerdem 32 neue Check-in-Schalter in Betrieb genommen, zuzüglich zweier Schalter für Sonder- und Sperrgepäck. Auch die Wege abfliegender Fluggäste sollen sich künftig verkürzen: Mussten sie bislang noch für die Sicherheitskontrolle in die erste Etage, sollen die Security-Checks künftig auf einer Ebene mit dem Check-in und dem Boarding stattfinden. Die Kontrolle der Pässe wird von nun an ebenfalls gebündelt auf bis zu zwölf Spuren vorgenommen.



Zwei Flughäfen auf Teneriffa



Reisende haben bei der Anreise nach Teneriffa die Wahl aus zwei internationalen Flughäfen. Der größere der beiden ist der jüngst erweiterte Airport Süd „Reina Sofia“, an dem etwas mehr als die Hälfte des Passagierverkehrs der größten Kanareninsel abgewickelt wird. Dort landen auch die meisten Fluggäste aus dem deutschsprachigen Raum. Zusätzlich gibt es im Inselnorden in La Laguna den Airport Teneriffa Nord, der den größten Teil des Frachtverkehrs in Teneriffa abwickelt und auch als Basis des spanischen Heeres genutzt wird.