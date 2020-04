Thailand erlässt Landeverbot für Passagierflugzeuge

Thailand hat am Wochenende für drei Tage das Landen von Passagierflugzeugen im Land untersagt. Das Verbot endet um Mitternacht am 6. April, wie das Nachrichtenportal Der Farang berichtet. Hintergrund sind Unruhen durch ankommende Passagiere am Flughafen Suvarnabhumi, die das Aufsuchen von Quarantäneeinrichtungen verweigert hatten.

Am Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi und allen anderen thailändischen Flughäfen dürfen vom 4. bis 6. April keine Passagierflüge landen. @ Suvarnabhumi Airport