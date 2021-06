Tuifly: Sommerflugplan 2022 freigeschaltet

Reiseinteressierte können bereits jetzt mit der Planung des Sommerurlaubs 2022 beginnen. Tuifly hat den Flugplan für den Sommer 2022 zur Buchung freigeschaltet. Große Kontingente wird es für die Ziele Mallorca, griechische Inseln und Fuerteventura geben.

Tuifly schaltet Sommerflugplan 2022 frei. © TUIfly

Mehr als zweieinhalb Millionen Sitzplätze sind im Sommer 2022 allein auf den Verbindungen nach Fuerteventura, Kos, Kreta, Mallorca und Rhodos verfügbar. Tuifly bedient diese Ziele und weitere Urlaubsregionen in Europa, Nordafrika und der Türkei ab den fünf großen deutschen Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München und Stuttgart. Stattfinden sollen wöchentlich insgesamt 250 Abflüge. Jeder zweite Flug entfällt dabei auf die Kanaren und die griechischen Inseln.



Düsseldorf größter Abflughafen



Der Airport Düsseldorf ist dabei der größte Abflughafen der Airline. Ab der nordrhein-westfälischen Metropole soll rund ein Viertel der Flüge starten. Angesteuert werden 22 Ziele, darunter auch die beliebten Inseldestinationen Griechenlands sowie die Kanarischen Inseln und die Balearen. In nur zweieinhalb Stunden erreichen Reisende ab Düsseldorf so beispielsweise Mallorca. Flüge nach Rhodos und Kos benötigen etwa drei Stunden und 30 Minuten und die Kanarischen Inseln, wie zum Beispiel Lanzarote und Teneriffa, erreichen Urlauber nach vier Stunden und 45 Minuten Flugzeit.



Pauschalreisen ebenfalls buchbar



Neben den Flugverbindungen für den Sommer 2022 hat Tui auch das Angebot für Pauschalreisen der Marken Tui und airtours zur Buchung freigegeben. Rundreisen, Erlebnisse und Ausflüge können ebenfalls bereits ausgewählt werden. Reisefreudige haben schon jetzt eine große Auswahl, buchbar für den Sommer 2022 sind ebenfalls bereits Hotels der Tui-Marken, wie Tui Blue, Tui Kids Club, Tui Magic Life und Robinson. Pauschalurlauber können so frühzeitig die Ferien im kommenden Jahr planen.