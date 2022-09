Tunesien: Streik der Fluglotsen am 9. September

In Tunesien findet am heutigen Freitag ein Streik im Flugsektor statt. Bereits seit gestern Abend um 23 Uhr sind die Fluglotsen und -lotsinnen sowie die Flugsicherungstechniker und -technikerinnen landesweit zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, diese soll erst um Mitternacht wiederaufgenommen werden. Über die konkreten Auswirkungen der Arbeitskampfmaßnahme ist bisher nichts bekannt, Passagiere und Passagierinnen müssen jedoch mit Störungen rechnen.

In Tunesien findet am 9. September ein Streik der Fluglotsen und -lotsinnen statt.

Aufgerufen zu dem Streik hat die tunesische Gewerkschaft l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), nachdem laut des nationalen Amtes für Zivilluftfahrt und Flughäfen frühere Vereinbarungen durch die Regierung nicht eingehalten worden waren. Bereits am 11. August war der Arbeitsausstand angekündigt worden, sollten die dabei veröffentlichten Forderungen der Arbeitnehmerseite nicht erfüllt werden. Diese betreffen Stellenbesetzungen, die Herausgabe von Ausbildungshandbüchern sowie die Freischaltung eines Protokolls über Verhandlungen aus dem letzten Jahr. Angesetzt war der Streik ursprünglich bereits für den 25. August, wurde nach Intervention eines Regierungsvertreters jedoch auf den 9. September verschoben. Zuletzt hatten die Gewerkschaft und das Verkehrsministerium gestern am Verhandlungstisch gesessen, konnten sich allerdings nicht auf eine Einigung verständigen.



Rat an Reisende



Wie die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt Eurocontrol meldet, sollen sich die Auswirkungen des Streiks auf den internationalen Luftverkehr in Grenzen halten. Am Airport der Hauptstadt Tunis sei mit leichten Einschränkungen zu rechnen, auch die Fluggesellschaften erwarten keine umfangreichen Störungen. Flugreisende mit heute nach, ab oder über Tunesien gebuchten Verbindungen sollten sich den Status ihres Fluges dennoch vorab von der Airline bestätigen lassen und gegebenenfalls mehr Zeitpuffer einplanen.



Flugstreik auch in Italien



Auch Italien-Reisende müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen durch einen Streik einstellen. An den Flughäfen von Pisa und Florenz soll am Montag für 24 Stunden die Arbeit der Airport-Mitarbeitenden ruhen, welche mehr Lohn und bessere Arbeitsverträge fordern. Das italienische Gesetz schreibt jedoch auch im Streikfall die Aufrechterhaltung eines Mindestmaßes an Service vor, sodass es zwar zu Störungen, jedoch nicht zu einer kompletten Lahmlegung des Flugverkehrs an den beiden Flughäfen kommen sollte.