Vueling: Neue Paris-Verbindungen ab Leipzig, Nürnberg und Hamburg

Vueling nimmt drei neue Strecken zum Flughafen Paris-Orly auf. Ab November verbindet die spanische Airline die deutschen Flughäfen Leipzig-Halle, Hamburg und Nürnberg mit der französischen Hauptstadt. Flüge werden jeweils mehrmals pro Woche angeboten.

Vueling verbindet Leipzig-Halle, Nürnberg und Hamburg mit Paris.

Ab dem 2. November starten die Maschinen von Vueling immer dienstags und samstags vom mitteldeutschen Flughafen Leipzig-Halle zum Pariser Flughafen Orly. An beiden Tagen heben die Flieger um 9:15 Uhr in Leipzig ab und erreichen Paris nach einer Stunde und 45 Minuten Flugzeit um 11 Uhr. In die Gegenrichtung ist der Start jeweils für 6:55 Uhr in Paris angesetzt. Die Landung in Leipzig wird um 8:30 Uhr erwartet.



Verbindungen ab Hamburg



Auf der Strecke Hamburg – Paris Orly soll es vier wöchentliche Flüge geben. Diese werden ab dem 3. November immer montags, mittwochs, freitags und sonntags durchgeführt. Mittwochs rollen die Flugzeuge um 9:10 Uhr von der Startbahn des Hamburger Airports und erreichen um 11 Uhr Pariser Boden. Für die Gegenrichtung ist der Start in Paris für 6:45 Uhr geplant. Die Flieger erreichen Hamburg um 8:25 Uhr. An Montagen und Freitagen sind die Flugzeiten jeweils zehn Minuten später angesetzt, so heben die Maschinen um 9:20 Uhr in Richtung Paris ab. Für die Rücktour ist der Start um 6:55 Uhr vorgesehen. An Samstagen finden die Rotationen in den Abendstunden statt. Start in Hamburg ist um 20:35 Uhr. Nach einer Stunde und 50 Minuten wird um 22:25 Uhr Paris-Orly erreicht. Von Paris nach Hamburg starten die Flieger um 18:10 Uhr und landen um 19:50 Uhr.



Flüge ab Nürnberg



Ab dem Flughafen Nürnberg fliegt Vueling dreimal wöchentlich in die französische Hauptstadt. Die ersten Flieger rollen am Dienstag, den 2. November, von der Nürnberger Startbahn. Der Start ist für 13:25 Uhr im Flugplan hinterlegt und die Landung in Paris für 15:05 Uhr vorgesehen. In die Gegenrichtung starten die Flieger um 11:15 Uhr und erreichen die bayerische Großstadt um 12:40 Uhr. Am Verkehrstag Donnerstag geht es um 8:50 Uhr in Richtung Paris los. Nach einer Stunde und 40 Minuten Flugzeit wird Paris um 10:30 Uhr erreicht. Das Flugzeug ab Paris nach Nürnberg startet um 6:45 Uhr und erreicht um 8:10 Uhr Nürnberger Boden. Die dritte Verbindung steht samstags um 20:55 Uhr mit Start ab Nürnberg im Flugplan. Erreicht wird Paris-Orly um 22:35 Uhr. Wer sich an diesem Tag auf den Weg von Paris nach Nürnberg begeben möchte, hebt um 18:45 Uhr mit einer Vueling-Maschine ab und kommt um 20:10 Uhr in Nürnberg an.