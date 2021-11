Condor Winterflugplan 2021/2022: Ab Düsseldorf in die Dominikanische Republik

Der Ferienflieger Condor bedient im Winter 2021/2022 ein Langstreckenziel ab Düsseldorf. Künftig steht Punta Cana in der Dominikanischen Republik mit drei wöchentlichen Verbindungen im Programm. Insgesamt sind ab Düsseldorf 13 Destinationen im Winterflugplan der Airline zu finden.

Condor fliegt im Winter 2021/2022 ab Düsseldorf in die Dominikanische Republik.

Sonnenhungrige Reisende im Westen Deutschlands haben einen Grund zur Freude. Condor fliegt in den Wintermonaten dreimal wöchentlich von Düsseldorf nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Die Verbindungen zu dem beliebten karibischen Fernreiseziel sind dienstags, freitags und sonntags vorgesehen.



40 wöchentliche Abflüge zu 13 Zielen



Neben den Flügen in die Karibik bedient Condor auch auf der Kurz- und Mittelstrecke viele Sonnenziele. So gibt es im Winter 2021/2022 zahlreiche Verbindungen auf die Kanarischen Inseln. Fuerteventura wird sechsmal wöchentlich angesteuert: montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags. Gran Canaria und Düsseldorf werden wiederum täglich durch Condor-Flüge miteinander verbunden. Teneriffa Süd kann ebenfalls jeden Tag erreicht werden. Lanzarote findet sich an Dienstagen und Freitagen im Flugplan. Flüge nach Santa Cruz de La Palma sind immer an Sonntagen verfügbar. Funchal auf Madeira erhält an Montagen und Donnerstagen Verbindungen. Die spanische Stadt Jerez de la Frontera wird immer freitags angeflogen. Palma de Mallorca erreichen Reisende montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags. In Griechenland verbindet Condor Kalamata sowie Heraklion auf Kreta in den Wintermonaten mit Düsseldorf. Heraklion ist sonntags im Flugplan zu finden, Kalamata an Freitagen. Flüge in den ägyptischen Urlaubsort Hurghada sind montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags buchbar. Beirut im Libanon erhält ebenfalls zwei wöchentliche Verbindungen an Dienstagen und Freitagen. Die irakische Stadt Sulaimaniyya ist montags und freitags erreichbar.



Neue Reiseziele ab Sommer 2022 im Flugplan



Condor kündigte außerdem für den Sommerflugplan 2022 weitere Reiseziele ab Düsseldorf an. So stehen Málaga in Spanien und Nizza in Frankreich mit jeweils vier Verbindungen im Flugplan. Athen in Griechenland sowie Rijeka und Dubrovnik in Kroatien sind ab Sommer 2022 ebenfalls ab der nordrhein-westfälischen Metropole erreichbar.