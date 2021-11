Winterflugplan 2021/2022: Condor mit 15 Fernzielen ab Frankfurt

Im Winter 2021/22 stehen im Flugplan des Ferienfliegers Condor zahlreiche Destinationen ab Frankfurt. Neben Zielen in den USA können Urlauber mit der Airline auch die Karibik und Traumziele im Indischen Ozean erreichen. 15 Ferndestinationen werden in den Wintermonaten bedient.

Condor fliegt ab Frankfurt täglich in die Karibik. So wird Punta Cana in der Dominikanischen Republik jeden Tag angesteuert. Verbindungen in die Orte Puerto Plata und Santo Domingo im Karibikstaat sind jeweils mittwochs und sonntags vorgesehen. Nach Jamaika gelangen Reisende ebenfalls zweimal pro Woche. Der Airport Montego Bay steht an Donnerstagen und Samstagen im Flugplan. Varadero und Holguin in Kuba können ebenfalls ab Frankfurt erreicht werden. Sonntags verkehren Flüge nach Holguin, Varadero ist dienstags und freitags erreichbar. Der mittelamerikanische Staat Mexiko ist mit Verbindungen nach Cancún ebenfalls im Flugplan vertreten. Der beliebte Ort auf der Halbinsel Yucatán steht täglich auf dem Programm.



Ziele im Indischen Ozean



Neben den zahlreichen Zielen in der Karibik können Urlauber mit Condor auch zu Fernzielen im Indischen Ozean reisen. Viermal wöchentlich geht es nach Malé auf den Malediven. Flüge sind an Montagen, Donnerstagen, Samstagen und Sonntagen verfügbar. Die Seychellen werden immer freitags angesteuert. Nach Mauritius heben die Flugzeuge immer mittwochs, freitags und sonntags ab. Zudem bedient Condor mit dem Flughafen Xi’an-Xianyang den größten Airport im Nordwesten Chinas mit einer wöchentlichen Verbindung, immer an Dienstagen.



USA-Routen ab 8. November wieder im Flugplan



Ab dem 8. November fliegen die Condor-Maschinen im Zuge der Grenzöffnung der Vereinigten Staaten für Geimpfte wieder an den John-F.-Kennedy-Airport in New York City. Fünfmal wöchentlich wird der Big Apple bedient: an Montagen, Donnerstagen, Freitagen, Samstagen und Sonntagen. Die amerikanische Vergnügungsstadt Las Vegas fliegt Condor im Winter immer donnerstags an, Seattle wird an Montagen, Donnerstagen und Samstagen angesteuert. Die kanadische Metropole Toronto steht zudem ebenfalls mit drei Verbindungen im Condor-Winterprogramm. Die Hauptstadt der Provinz Ontario kann immer montags, mittwochs und samstags bereist werden.