Sicherste Airline 2020: Lufthansa unter den Top 20

Die Plattform AirlineRatings.com hat die sichersten Fluggesellschaften der Welt im Jahr 2020 benannt. Die vorderen drei Plätze gehen dabei an Qantas aus Australien, Air New Zealand sowie die taiwanische EVA Air. Doch auch die deutsche Lufthansa schafft es unter die Top 20.

Die Lufthansa wurde durch das Bewertungsportal auf den 18. Platz der sichersten Airlines weltweit gewählt. Etwas weiter vorn platziert ist die Kranich-Schwester Swiss aus der Schweiz, die auf dem 16. Platz rangiert. Auf den Positionen vier bis 15 sind in absteigender Reihenfolge folgende Airlines gelandet: Etihad, Qatar, Singapore, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific, Virgin Australia, Hawaiian, Virgin Atlantic, TAP Portugal, SAS Scandinavian sowie Royal Jordanian. Den Rang 17 zwischen Swiss und Lufthansa bekommt Finnair, das Schlusslicht der Top 20 bilden Aer Lingus und KLM.Das Ranking richtet sich nach mehreren Faktoren. So werden die Plätze beispielsweise anhand des Durchschnittsalters der Flotte der Airline vergeben. Auch die Ausbildung der Piloten, die finanzielle Situation des Unternehmens sowie mögliche Zwischenfälle zählen. Zudem fließt Angaben des Portals zufolge eine Überprüfung des Fluggeräts sowie der Unternehmensstruktur mit in die Bewertung ein. AirlineRankings.com ist nur eine von mehreren Bewertungsplattformen für Fluggesellschaften. Als eine der renommiertesten gilt außerdem das Marktforschungsinstitut Skytrax, das jährlich die besten Airlines der Welt kürt . Die Lufthansa landete im Skytrax-Ranking 2019 auf dem neunten Platz.