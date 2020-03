Flughäfen in Baden-Württemberg werden geschlossen

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat beschlossen, in den kommenden Tagen die Flughäfen des Bundeslandes für den Passagierverkehr zu schließen. Davon betroffen sind neben dem Airport in der Landeshauptstadt Stuttgart auch die kleineren Flughäfen in Friedrichshafen, Mannheim und Karlsruhe/Baden-Baden. Es handelt sich um eine weitere Maßnahme zur Eindämmung des sich verbreitenden Coronavirus.

