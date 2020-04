Diese Flüge in Deutschland bedienen Eurowings, Ryanair und Co. in der Corona-Krise

Während der aktuellen Corona-Krise kam es bereits zu Flugplaneinschränkungen oder Groundings bei Fluggesellschaften weltweit. Einige Airlines halten den Luftverkehr in Deutschland jedoch mit wenigen Routen am Laufen. Darunter sind Eurowings, KLM, Air France, Croatia Airlines, Ryanair und Vueling mit einer Grundversorgung an Flügen. Alle Angebote werden jedoch ständig evaluiert und können situationsbedingt kurzfristig geändert werden.

Lufthansa-Tochter Eurowings und weitere Airlines erhalten einige Flüge in Deutschland aufrecht. © Lufthansa