Flughafen New York JFK im Umbau und Delta zieht um

Delta Air Lines bekommt ein neues Heimat-Terminal am Flughafen John F. Kennedy in New York. Der Standort soll in den kommenden Jahren umfassend saniert werden. Wie der Aerotelegraph am Donnerstag berichtete, bezieht Delta im Rahmen des Umbaus das neu renovierte Terminal 4.

Der New Yorker Flughafen JFK soll umfassend umgebaut werden.