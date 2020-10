100 Millionen Euro: EU investiert in Corona-Schnelltests

Die Europäische Union will das Reisen mittels Corona-Schnelltests sicherer machen. Dafür ist der Kauf von bis zu 22 Millionen Antigen-Tests geplant, die unter anderem an den Flughäfen zum Einsatz kommen sollen. Für die Investition will die EU-Kommission 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

