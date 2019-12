Flugausfälle: Streik bei Jetstar in Australien

Reisende in Australien müssen sich in den kommenden sieben Tagen auf Einschränkungen im Inlandsflugverkehr einstellen. Nach einem Bericht des Touristikportals Travelcounter haben zwei Gewerkschaften vom 14. bis zum 20. Dezember zu Streiks aufgerufen, die sich an Piloten sowie das Bodenpersonal der Flughäfen richten. Billigflieger Jetstar strich daraufhin vorsorglich 120 Inlandsflüge, die während des ersten Wochenendes der Streikperiode angesetzt waren.

