Am Flughafen Düsseldorf droht Streik

Passagiere am Flughafen Düsseldorf müssen möglicherweise zeitnah mit Einschränkungen durch einen Streik rechnen. In den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Bodenabfertigungsdienstleister Acciona stehen die Zeichen nach einem Bericht des Branchenportals Airliners auf Eskalation. Sollten sich die Streitparteien nicht annähern, drohen Arbeitsausstände und in der Folge Verspätungen und Flugausfälle.

Am Flughafen Düsseldorf droht ein Streik des Bodenpersonals. © Andreas Wiese, Düsseldorf International