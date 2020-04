Flughafen Istanbul eröffnet im Juni eine dritte Piste

Am Flughafen Istanbul soll Ende Juni 2020 eine dritte Start- und Landebahn in Betrieb genommen werden. Der seit rund eineinhalb Jahren arbeitende Airport hat die Betriebsgenehmigung für die neue Piste bereits beantragt, wie das Nachrichtenportal Aerotelegraph berichtet. Sie soll vorrangig die Rollzeiten vor den Starts sowie nach den Landungen am Istanbuler Flughafen verkürzen.

