Flugausfälle in Istanbul wegen schwieriger Wetterverhältnisse

Der im vergangenen Jahr eröffnete Flughafen Istanbul hat mit schwierigen Witterungsbedingungen zu kämpfen. Seit dem 6. Januar mussten mehrere in- sowie ausländische Flugverbindungen gestrichen werden, weil aufgrund heftiger Regenfälle und stürmischen Winds zeitweise keine Starts und Landungen möglich sind. Auch am 7. Januar dauern die Probleme noch an.

Am Flughafen Istanbul kommt es derzeit wegen einer schwierigen Wetterlage zu Flugausfällen. © IGA-Hazirangalerib