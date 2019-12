Flughafen Münster/Osnabrück wird umfassend saniert

Am Flughafen Münster/Osnabrück gibt es weitreichende Sanierungspläne für die nahe Zukunft. Bis 2025 soll an dem Airport umfassend in Neuerungen investiert werden, die laut einer Mitteilung unter anderem das Start- und Landebahnsystem, die Flotte der Vorfeldfahrzeuge und die Energieversorgung umfassen. Das Finanzierungskonzept über die veranschlagten Mittel wurde bereits abgesegnet.

Am Flughafen Münster/Osnabrück wird in den nächsten Jahren umfassend saniert. © Münster Osnabrück International Airport