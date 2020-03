Flughafen Prag führt selbstständige Gepäckabgabe ein

Passagiere am Flughafen Prag haben künftig die Möglichkeit, ihre Gepäckstücke am Terminal 2 selbstständig aufzugeben. Der Airport hat zwölf Stationen installiert, an denen zunächst das Gepäck für Flüge mit ausgewählten Airlines automatisiert abgegeben werden kann. Diese Maßnahme soll den Check-in-Prozess vereinfachen und beschleunigen.

