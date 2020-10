Streik in Griechenland: Flüge beeinträchtigt

Wer derzeit Urlaub in Griechenland macht, muss sich am Mittwoch und Donnerstag auf Einschränkungen des Reiseverkehrs einstellen. Die griechische Flugsicherung hat Streiks für den 7. und 8. Oktober anberaumt. Wie das Nachrichtenportal Ekatherimini berichtet, sollen jeweils für vier Stunden keine Flüge in Griechenland starten oder landen.

