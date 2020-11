Griechenland: Streik am 25. und 26. November

In Griechenland wird in dieser Woche wieder gestreikt. Am Mittwoch und Donnerstag sind laut dem Nachrichtenportal A3M mehrere Streiks angekündigt. Am 25. November ist aufgrund von Ausständen insbesondere im Flugsektor mit Einschränkungen zu rechnen, am Tag darauf schließt sich ein landesweiter 24-stündiger Generalstreik an.

