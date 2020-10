Am 18. und 19. Oktober: Erneuter Streik der Fluglotsen in Griechenland

Reisende in Griechenland müssen in den kommenden Tagen erneut mit Einschränkungen im Flugverkehr rechnen. Die Gewerkschaft der Fluglotsen hat ihre Mitglieder wieder zu einem Streik aufgerufen, der am 18. und 19. Oktober stattfinden soll. Verspätungen und Verbindungsausfälle an beiden Tagen sind deshalb sehr wahrscheinlich.

