Griechenland: Fluglotsen sagen Streik am 26. November ab

Die griechischen Fluglotsen haben ihre Beteiligung an dem Streik der Staatsbediensteten am 26. November abgesagt. In der Folge passten die Fluggesellschaften Aegean Airlines und Olympic Air ihre bereits geänderten Flugpläne erneut an und setzten mehrere abgesagte Verbindungen wieder auf die Agenda. Nach Informationen des Newsportals Greek Travel Pages sollten am 26. November ursprünglich alle Flüge beider Airlines ausfallen.

