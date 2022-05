Handgepäck-Regeln: Passagiere haben das Fliegen verlernt

Nach dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen hat das Fluggastaufkommen in Deutschland wieder stark zugenommen. Derzeit kommt es jedoch immer häufiger vor, dass sich an der Gepäckkontrolle lange Schlangen bilden. Dies ist laut Bundespolizei und dem Flughafen Hamburg nicht nur der dünnen Personaldecke der Airports zu verdanken, sondern auch der Tatsache, dass viele Passagiere und Passagierinnen inzwischen vergessen haben, was ins Handgepäck darf und was nicht.

Vielen Passagieren sind die Regeln fürs Handgepäck nach mehr als zwei Jahren Flugpause nicht mehr geläufig.