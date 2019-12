Hannover wird im Sommer 2020 zur Corendon-Basis

Bislang fliegt Corendon Airlines den Flughafen Hannover nur an. Ab Sommer 2020 wird der Airport Langenhagen selbst zur Basis: Der Ferienflieger stationiert im Juni zwei Maschinen am Standort, wie das Branchenportal Tourexpi am Donnerstag meldet. Ab Hannover geht es dann zu beliebten Urlaubszielen in Europa.

Vom Flughafen Hannover geht es 2020 mit Corendon zu neuen Sommerzielen.© Hannover Airport