Infolge der Ausbreitung des Coronavirus in Europa sinkt die Nachfrage nach Flugreisen, was Airlines dazu veranlasst, ihre Flugpläne zusammenzustauchen. Lauda streicht aus diesem Grund nun Flüge nach Mallorca rund um Ostern, wie die Mallorcazeitung am Montag berichtet. Passagiere haben die Möglichkeit zur Umbuchung oder Erstattung.

Lauda streicht Flüge nach Mallorca über Ostern. © Lauda