Loganair verbindet Hannover mit Edinburgh ab Sommer 2020

Hannover erhält mit Beginn des Sommerflugplans 2020 erstmals eine Nonstop-Verbindung nach Schottland. Die schottische Fluggesellschaft Loganair startet am 17. April 2020 erstmals von Niedersachsen nach Edinburgh. Die Strecke wird viermal, in der Hochsaison sogar fünfmal in der Woche, bedient.

Von der Startbahn in Hannover hebt ab Sommer 2020 die schottische Loganair ab. © Flughafen Hannover