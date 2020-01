Neue Lübeck Air fliegt nach München und Stuttgart

Die neu gegründete Lübeck Air hat ihre ersten beiden Direktflugziele bekanntgegeben. Mit Start zum Sommerflugplan 2020 bindet die hanseatische Regionalfluggesellschaft ihre Heimatbasis in Lübeck an die beiden süddeutschen Airports München und Stuttgart an. Die Strecken sollen vor allem Geschäftsreisende ansprechen.

Lübeck Air verbindet den Lübecker Flughafen ab Sommer 2020 nonstop mit München und Stuttgart. © Flughafen Lübeck