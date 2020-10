Sommerflugplan: Ryanair fliegt 2021 von Köln nach Lissabon

Ryanair nimmt eine neue Nonstop-Strecke in den Sommerflugplan 2021 auf. Ab dem 28. März können Passagiere mit dem Lowcoster direkt von Köln/Bonn nach Lissabon fliegen. Es sind zwei Verbindungen pro Woche geplant.

Als Verkehrstage sind Donnerstag und Sonntag angesetzt. Donnerstags startet der irische Günstigflieger um 6:20 Uhr in Köln und erreicht die Hauptstadt Portugals nach knapp drei Stunden Flugzeit plangemäß um 8:15 Uhr. Den Rückweg treten Reisende mit Ryanair um 8:40 Uhr an. Die Maschine wird um 12:35 Uhr wieder am Flughafen Köln/Bonn erwartet.An Sonntagen hebt die Maschine von Ryanair um 15:35 Uhr in Nordrhein-Westfalen ab. Die Ankunft in Lissabon erfolgt nach Flugplandaten um 17:30 Uhr in Lissabon. In die Gegenrichtung steht die Strecke von Portugal nach Köln für 17:55 Uhr auf der Agenda, planmäßig setzt der Jet um 21:50 Uhr wieder am Flughafen „Konrad Adenauer“ auf. Alle Angaben sind jeweils in Ortszeit. Neben Köln/Bonn kann sich auch der Airport Weeze über eine neue Direktroute von Ryanair freuen. Bereits im Winterflugplan 2020/2021 bedienen die Iren eine Strecke nach Oradea in Rumänien