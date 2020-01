Flugausfälle: Neue Streiks in Italien und Frankreich

Anfang Februar gibt es in zwei europäischen Ländern erneut Einschränkungen im Flugverkehr durch Arbeitsausstände. Zunächst wollen am 1. Februar die Beschäftigten des Bodenpersonals am Flughafen Verona in Italien die Arbeit niederlegen, am 7. Februar folgt ein Streik der Beschäftigten von Air Italy sowie Alitalia. Am 3. Februar indes sind die Piloten in Frankreich zu einem landesweiten Arbeitsausstand aufgerufen.

