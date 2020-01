Tuifly baut Sommerflugplan 2020 in Hannover und München aus

Tuifly verstärkt das Angebot an Urlaubszielen im Sommer 2020. Wie das Branchenportal Airliners am Donnerstag berichtet, baut der Ferienflieger seinen Sommerflugplan ab dem Heimatflughafen in Hannover sowie ab München aus. Neu im Programm sind Enfidha in Tunesien, Marsa Alam in Ägypten und Larnaca in Zypern.

Tuifly startet im Sommer 2020 zu neuen Zielen ab Hannover und München. © Tuifly