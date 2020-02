Tuifly gibt Winterflugplan 2020/2021 mit Fernzielen ab Düsseldorf bekannt

Bereits im November 2019 gab Tuifly bekannt, im Winter 2020/2021 wieder auf die Langstrecke gehen zu wollen. Bislang kamen nur stückweise Informationen ans Licht: So soll es ab Düsseldorf in die Karibik gehen. Nun hat Tuifly endlich die genauen Flugziele bestätigt. Medienberichten zufolge werden Punta Cana und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik sowie das mexikanische Cancún angeflogen.

